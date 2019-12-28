Гол с острого угла сквозь вратаря — в обзоре матча «Уотфорд» — «Астон Вилла»
«Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 42-й минуте забил нападающий хозяев Трой Дини. Он с острого угла добил в ворота мяч, отражённый вратарём после удара партнёра.
Во втором тайме на 67-й в ворота гостей был назначен пенальти за фол против Дини.
Одиннадцатиметровый реализовал сам пострадавший, оформив дубль.
Окончательный счёт встречи установил нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр. Он в падении с линии вратарской замкнул передачу с фланга полузащитника Этьена Капу.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Уотфорд», набрав 16 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 19-е место, «Астон Вилла» с 18 очками — 18-е.
- 28 декабря 2019
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