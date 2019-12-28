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Гол с острого угла сквозь вратаря — в обзоре матча «Уотфорд» — «Астон Вилла»

Гол с острого угла сквозь вратаря — в обзоре матча «Уотфорд» — «Астон Вилла»
Футбол / Англия 0

«Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол на 42-й минуте забил нападающий хозяев Трой Дини. Он с острого угла добил в ворота мяч, отражённый вратарём после удара партнёра.

Во втором тайме на 67-й в ворота гостей был назначен пенальти за фол против Дини.

Одиннадцатиметровый реализовал сам пострадавший, оформив дубль.

Окончательный счёт встречи установил нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр. Он в падении с линии вратарской замкнул передачу с фланга полузащитника Этьена Капу.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Уотфорд», набрав 16 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 19-е место, «Астон Вилла» с 18 очками — 18-е.

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