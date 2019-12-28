Анчелотти: игроки «Эвертона» бьются друг за друга
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).
«В команде присутствует благоприятная атмосфера. Парни бьются друг за друга, им нравится усердно работать. Теперь у нас будет больше времени, чтобы работать и улучшить игру. Впрочем, некоторые моменты сегодняшнего матча мне очень понравились, и я доволен результатом.
Нам пришлось нелегко. Во второй половине первого тайма мы были вынуждены отбиваться и потеряли контроль над игрой. Было тяжело справляться с давлением «Ньюкасл Юнайтед». К счастью, мы сумели вернуть контроль во втором тайме, хорошо отреагировали на пропущенный гол», — приводит слова Анчелотти Liverpool Echo.
Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Мертенса. Трансфер может обойтись клубу в € 10 млн
- 28 декабря 2019
-
23:18
-
23:05
-
23:04
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:24
-
22:16
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:23
-
21:21
-
21:15
-
21:04
-
20:58
-
20:57
-
20:49
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:24
-
20:12
-
20:07
-
19:53
-
19:53
-
19:08
-
19:06
-
18:58
-
18:48
-
18:44
Партнерский контент