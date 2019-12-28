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Анчелотти: игроки «Эвертона» бьются друг за друга

Анчелотти: игроки «Эвертона» бьются друг за друга
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).

«В команде присутствует благоприятная атмосфера. Парни бьются друг за друга, им нравится усердно работать. Теперь у нас будет больше времени, чтобы работать и улучшить игру. Впрочем, некоторые моменты сегодняшнего матча мне очень понравились, и я доволен результатом.

Нам пришлось нелегко. Во второй половине первого тайма мы были вынуждены отбиваться и потеряли контроль над игрой. Было тяжело справляться с давлением «Ньюкасл Юнайтед». К счастью, мы сумели вернуть контроль во втором тайме, хорошо отреагировали на пропущенный гол», — приводит слова Анчелотти Liverpool Echo.

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