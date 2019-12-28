Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Мертенса. Трансфер может обойтись клубу в € 10 млн

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заинтересован в услугах бельгийского нападающего «Наполи» Дриса Мертенса. Как сообщает Calciomercato, уже зимой футболист может перебраться в английскую Премьер-лигу всего за € 10 млн.



Столь низкая стоимость перехода обусловлена тем, что контракт Мертенса с неаполитанским клубом подходит к концу. В соглашении футболиста сумма прописана как отступная в том случае, если до завершения срока контракта остаётся менее года. Уточняется, что клубы за пределами Италии могут активировать данную опцию только до 10 января 2020 года.



В текущем сезоне 32-летний футболист провёл на клубном уровне 23 матча, в которых забил 9 голов и трижды ассистировал партнёрам. На его счету также два забитых мяча и две результативные передачи в 13 матчах за сборную Бельгии.



Ранее сообщалось, что Анчелотти готов пригласить в «Эвертон» ещё одного своего бывшего подопечного Лоренцо Инсинье. Напомним, итальянский специалист работал в «Наполи» до 11 декабря, после чего был уволен, а уже 21 числа возглавил британский клуб.