Анчелотти хочет видеть в «Эвертоне» Мертенса. Трансфер может обойтись клубу в € 10 млн

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заинтересован в услугах бельгийского нападающего «Наполи» Дриса Мертенса. Как сообщает Calciomercato, уже зимой футболист может перебраться в английскую Премьер-лигу всего за € 10 млн.
Столь низкая стоимость перехода обусловлена тем, что контракт Мертенса с неаполитанским клубом подходит к концу. В соглашении футболиста сумма прописана как отступная в том случае, если до завершения срока контракта остаётся менее года. Уточняется, что клубы за пределами Италии могут активировать данную опцию только до 10 января 2020 года.
В текущем сезоне 32-летний футболист провёл на клубном уровне 23 матча, в которых забил 9 голов и трижды ассистировал партнёрам. На его счету также два забитых мяча и две результативные передачи в 13 матчах за сборную Бельгии.
Ранее сообщалось, что Анчелотти готов пригласить в «Эвертон» ещё одного своего бывшего подопечного Лоренцо Инсинье. Напомним, итальянский специалист работал в «Наполи» до 11 декабря, после чего был уволен, а уже 21 числа возглавил британский клуб.
- 28 декабря 2019
-
14:07
-
13:51
-
13:31
-
13:30
-
13:13
-
13:00
-
12:44
-
12:43
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:45
-
11:25
-
11:14
-
11:09
-
11:03
-
10:58
-
10:34
-
10:24
-
10:00
-
09:57
-
09:42
-
09:40
-
09:35
-
09:20
-
09:19
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
03:42
-
03:12
-
02:49
-
02:08