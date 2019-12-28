Победный гол эффектным обводящим ударом — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Лестер»

«Лестер Сити» на выезде выиграл у «Вест Хэма» со счётом 2:1 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.



На 12-й минуте гости получили шанс выйти вперёд, но удар с пенальти полузащитника Демарая Грея парировал вратарь.

Первый гол на 40-й минуте забил нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо. Он головой отправил мяч в ворота после скидки нападающего Айосе Переса.

Спустя 5 минут хозяева сравняли счёт. Полузащитник Пабло Форнальс из штрафной в касание замкнул прострел с правого фланга полузащитника Фелипе Андерсона.

Победу «Лестеру» на 56-й минуте принёс Грей. Он вышел один на один после передачи Переса и обводящим ударом послал мяч в ворота.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Лестер Сити», набрав 42 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, «Вест Хэм Юнайтед» с 19 очками — 17-е.