Решающий гол из-за самоуверенности защитника — в обзоре матча «Бёрнли» — «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.



Автором первого гола на 44-й минуте стал нападающий гостей Антони Марсьяль. Он забил ударом с 10 метров без сопротивления, получив передачу с правого фланга от полузащитника Андреаса Перейры, который отобрал мяч у пытавшегося обыграть его защитника соперника.

Окончательный счёт встречи на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте установил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, реализовавший выход один на один.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Бёрнли» с 24 очками — 13-е.