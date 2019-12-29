Игрок «Зенита» вошёл в топ-100 лучших футболистов десятилетия, Месси возглавил рейтинг

Издание Give me Sport огласило рейтинг 100 лучших футболистов за последние десять лет.

Список возглавил нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси. Второе место в рейтинге занял форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Замкнул тройку лучших футболистов десятилетия бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который сейчас выступает за японский «Виссел Кобе».

На 93-й месте располагается защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

«Легенда «Челси», возможно, лучший правый защитник АПЛ за последние 10 лет», — написал об Ивановиче портал Give me Sport.

Напомним, Иванович перешёл в «Зенит» зимой 2017 года из «Челси», за который выступал с 2008 года.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Иванович в 19 матчах забил 3 мяча.