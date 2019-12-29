Игрок «Зенита» вошёл в топ-100 лучших футболистов десятилетия, Месси возглавил рейтинг

Издание Give me Sport огласило рейтинг 100 лучших футболистов за последние десять лет.
Список возглавил нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси. Второе место в рейтинге занял форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Замкнул тройку лучших футболистов десятилетия бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который сейчас выступает за японский «Виссел Кобе».
На 93-й месте располагается защитник «Зенита» Бранислав Иванович.
«Легенда «Челси», возможно, лучший правый защитник АПЛ за последние 10 лет», — написал об Ивановиче портал Give me Sport.
Напомним, Иванович перешёл в «Зенит» зимой 2017 года из «Челси», за который выступал с 2008 года.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Иванович в 19 матчах забил 3 мяча.
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