Иванович — лучший в первой части сезона РПЛ по точности передач
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович стал лучшим в первой части сезона Российской Премьер-Лиги по точности сделанных передач. Об этом сообщается в «твиттере» РПЛ.
Так, защитник сине-бело-голубых сделал в общей сложности 1024 передачи, из которых 929 оказались точными (91%). Второе место по этому показателю занимает защитник «Рубина» Филип Уремович (916 точных передач из сделанных 1015, 90%), на третьей строчке располагается полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (835 из 924, 90%). В пятёрку лучших также вошли защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий (1012 из 1145, 88%) и защитник «Краснодара» Сергей Петров (971 из 1102, 88%).
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Иванович в 19 матчах забил 3 мяча.
Шесть игроков «Зенита» вошли в сборную РПЛ первой части сезона по версии InStat
- 15 декабря 2019
-
21:48
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
20:57
-
20:57
-
20:34
-
20:22
-
20:20
-
20:14
-
20:07
-
20:03
-
19:51
-
19:49
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:18
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:43
-
18:43
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:09
-
17:52
-
17:50
-
17:48
-
17:28
-
17:27
-
17:19
Партнерский контент