Иванович — лучший в первой части сезона РПЛ по точности передач

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович стал лучшим в первой части сезона Российской Премьер-Лиги по точности сделанных передач. Об этом сообщается в «твиттере» РПЛ.

Так, защитник сине-бело-голубых сделал в общей сложности 1024 передачи, из которых 929 оказались точными (91%). Второе место по этому показателю занимает защитник «Рубина» Филип Уремович (916 точных передач из сделанных 1015, 90%), на третьей строчке располагается полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (835 из 924, 90%). В пятёрку лучших также вошли защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий (1012 из 1145, 88%) и защитник «Краснодара» Сергей Петров (971 из 1102, 88%).

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Иванович в 19 матчах забил 3 мяча.

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