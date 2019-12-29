Суарес сыграл вратаря в прощальном матче Форлана

В Уругвае состоялся прощальный матч бывшего нападающего национальной команды Диего Форлана, в августе этого года объявившего о завершении карьеры.



Участие во встрече приняли участие такие экс-звёзды футбола, как Хуан Себастьян Верон, Хуан Роман Рикельме и Хавьер Санетти.



Также на поле вышел форвард «Барселоны» Луис Суарес. При этом ему выпала возможность попробовать силы на непривычной позиции — в определённый момент он встал на ворота. Луис совершил несколько сейвов и пропустил один гол.

Фото доступно в «твиттере» Goal.

Последней командой Форлана был гонконгский клуб «Китчи», в составе которого он не выходил на поле с мая 2018 года. Ранее Диего защищал цвета «Индепендьенте», воспитанником которого является, а также «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала», «Атлетико», «Интера», «Интернасьонала», «Сересо Осака», «Пеньяроля» и «Мумбаи Сити».