Форлан назначен на пост главного тренера «Пеньяроля»

Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан стал новым главным тренером «Пеньяроля», сообщает официальный сайт клуба.



Подробности соглашения между экс-нападающим и уругвайским клубом не приводятся.



Форлан объявил о завершении профессиональной карьеры игрока в августе этого года. Его последней командой был гонконгский клуб «Китчи», в составе которого он не выходил на поле с мая 2018 года. Ранее Диего защищал цвета «Индепендьенте», воспитанником которого является, а также «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала», «Атлетико», «Интера», «Интернасьонала», «Сересо Осака», «Пеньяроля» и «Мумбаи Сити».



С 2002 по 2014 год Форлан вызывался в сборную Уругвая. В составе национальной команды он провёл более 100 матчей.

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