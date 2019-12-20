Форлан назначен на пост главного тренера «Пеньяроля»
Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан стал новым главным тренером «Пеньяроля», сообщает официальный сайт клуба.
Подробности соглашения между экс-нападающим и уругвайским клубом не приводятся.
Форлан объявил о завершении профессиональной карьеры игрока в августе этого года. Его последней командой был гонконгский клуб «Китчи», в составе которого он не выходил на поле с мая 2018 года. Ранее Диего защищал цвета «Индепендьенте», воспитанником которого является, а также «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала», «Атлетико», «Интера», «Интернасьонала», «Сересо Осака», «Пеньяроля» и «Мумбаи Сити».
С 2002 по 2014 год Форлан вызывался в сборную Уругвая. В составе национальной команды он провёл более 100 матчей.
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