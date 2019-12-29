Гвардиола побил рекорд Моуринью, быстрее всех одержав 100 побед в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 100-ю победу в АПЛ. Юбилейная победа была зафиксирована в матче 20-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед», который завершился со счётом 2:0.
Гвардиола быстрее всех в истории одержал 100 побед в АПЛ, для этого ему потребовалось лишь 134 матча. Предыдущий рекорд принадлежал наставнику «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью. Он одержал 100 побед в 142 матчах.
В первой пятёрке также находятся главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп (159), бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон (162) и экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер (179).
«Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ занимает 3-е место, набрав 41 очко. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 14 баллов.
«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
- 29 декабря 2019
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