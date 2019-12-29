Тренер «Шеффилда» остался недоволен судейством в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уилдер поделился мнением о судействе в выездном матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:2).

«Сегодня снова был отменён гол после использования ВАР. Это уже восьмой или девятый раз за эти выходные. Подобное не очень помогает игре, но пусть об этом говорят другие, поскольку я уже сказал достаточно.

Все допускают ошибки, и я уверен, что в сегодняшнем матче судья тоже допустил одну. Всё произошло быстро, думаю, его коллеги могли помочь. Новое правило обязывает рефери останавливать игру, когда его касается мяч.

Если судья помешал нам, он должен был принять разумное решение. Если бы он принял его, не думаю, что кто-то обсуждал бы это после финального свистка», — приводит слова 52-летнего специалиста BBC.