«Ливерпуль» не проигрывает 50 домашних матчей подряд

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Красные, одержав 40 побед и 10 раз сыграв вничью, не проигрывают уже 50 домашних игр АПЛ подряд, сообщает Opta в своём «твиттере».

Это третья по продолжительности серия в истории чемпионатов Англии. Второй результат также принадлежит «Ливерпулю» — 63 матча в период с 1978 по 1980 год.

Рекордсменом является лондонский «Челси» — 83 матча в период с 2004 по 2008 год.

«Ливерпуль», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Их победная серия составляет 10 матчей.



В матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится 2 января. Начало – в 23:00 мск.