«Динамо» опубликовало новогодний ролик со сценами из «Иронии судьбы»

Московское «Динамо» на своём официальном канале в YouTube опубликовало предновогодний ролик.



В видео использованы фрагменты фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В нём также упоминаются бывший главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов и нынешний наставник команды Кирилл Новиков.

В настоящее время «Динамо», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 10 очков отставая от зоны еврокубков и находясь в 5 очках от зоны стыковых матчей. В 19 турах московская команда одержала 6 побед, столько же раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.



В первом матче после зимнего перерыва бело-голубые сыграют со «Спартаком». Столичное дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» 29 февраля.