Мендеш: вместе с Роналду и Фелишем сборная Португалии поборется за победу в ЧМ-2022

Известный футбольный агент Жорже Мендеш оценил перспективы сборной Португалии на чемпионате мира—2022.



«Для меня Криштиану всегда будет оставаться лучшим футболистом в истории. Он особенный игрок, игрок из другой галактики. В следующем году ему исполнится уже 35 лет, но я знаю — он сможет играть столько, сколько захочет.



Жоау Фелиш — один из лучших молодых игроков мира. Конечно же, Роналду в сборной — профессор, однако Фелиш должен обладать большими амбициями. Он должен понимать, что ему нужно сделать для того, чтобы стать чемпионом.



Если Роналду решит выступать на высоком уровне ещё пять или шесть лет, то они могут сыграть с Фелишем даже за один клуб. В целом же сборная Португалии могла бы побороться за победу на чемпионате мира, играй они вместе», — цитирует Мендеша Sky Sport Italia.

Напомним, Мендеш является агентом как Роналду, так и Фелиша.