«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном

Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
«На днях у нас была встреча в Тригории с директором «Ромы» Петраки. „Рома“ ищет центрального защитника и игрока на правый фланг. Именно в контексте второй роли мы говорили о Вандерсоне — атакующем бразильце, выступающем за „Краснодар“.
У него есть паспорт Евросоюза, Бельгии. Это вполне возможный трансфер для „Ромы“. Аренда с обязательством выкупа. Вандерсон может перебраться в Италию. Но сейчас есть ещё претендент из АПЛ», — приводит слова Гасбарри Voce Gialorossa со ссылкой на TeleRadioStereo.
Вандерсон выступает в составе «Краснодара» с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 12 матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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