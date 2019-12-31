Внучка Муссолини жёстко ответила фанату «Селтика», приславшему ей фото петли

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра продолжает конфликтовать с группой активных фанатов шотландского «Селтика».



Новый виток скандала получил начало в минувший понедельник: один из болельщиков отправил 56-летней актрисе, певице, модели в «Твиттере» петлю. Итальянка не растерялась и ответила неоднозначной фразой: «Твоей семье, в следующем году».

Стоит отметить, что уже в воскресенье «Селтик» проиграл в очередном «дерби старой фирмы» с «Рейнджерс». Ранее Алессандра Муссолини уже высмеивала болельщиков «кельтов» за поражение их команды в матче с «Рейнджерс». В ответ на это во время матча Лиги Европы с «Лацио» фанаты шотландского клуба вывешивали баннер с изображением повешенного деда итальянки.