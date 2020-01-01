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Жезус отличным ударом в верхний угол забил в ворота «Эвертона». Видео

Жезус отличным ударом в верхний угол забил в ворота «Эвертона». Видео
Футбол / Англия 0

В эти минуты в Манчестере проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги: «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» принимает «Эвертон».

Хозяева вышли вперёд на 51-й минуте. Илкай Гюндоган сделал проникающую передачу, Габриэл Жезус остановил мяч, обыграл Мэйсона Холгейта и пробил в дальний верхний угол. Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд дотянулся до мяча, но не смог спасти свою команду.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Эвертон» располагается на 10-м месте (25). По ходу сезона «Эвертон» сменил главного тренера, Марку Силва был отправлен в отставку, а его место занял Карло Анчелотти, который ранее возглавлял «Наполи».

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