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Жена Икарди: женская интуиция сказала мне: «Мауро должен покинуть Италию»

Жена Икарди: женская интуиция сказала мне: «Мауро должен покинуть Италию»
Футбол / Италия 0

Ванда Нара, жена и агент нападающего Мауро Икарди, рассказала, как было принято решение о переходе её мужа из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды.

«Некоторые непопулярные решения в конечном итоге оказываются обоснованными. Мой величайший дар — интуиция. Пару месяцев назад вся Италия говорила, что я собираюсь погубить своего мужа, что он должен перейти в «Наполи» или «Ювентус».

Я чувствовала что-то внутри. Это было шестое чувство, женская интуиция, которая сказала мне: «Мауро должен покинуть Италию». Для нас было бы намного проще, если бы он остался в итальянском клубе, но я думала только о том, что было лучше для него, а не для всей семьи.

Был четверг, когда он уехал в Париж. Мы вместе провели выходные, а в понедельник я проснулась в миланской квартире наедине с пятью детьми. Это был непростой момент», — приводит слова Нары Football Italia со ссылкой на журнал Gente.

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