Жена Икарди сказала, что муж отказывается заниматься с ней сексом после поражений

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, поделилась мнением о советах главного тренера миланского «Интера» Антонио Конте о занятии сексом во время футбольного сезона.

«Даже не знаю, что сказать. Он должен попробовать это перед матчем, но Мауро очень профессионален и ничего не делает до стартового свистка. Это возможно только после встречи и только если она прошла хорошо. Если команда Мауро проиграла, он даже не посмотрит на меня», — приводит слова Ванды Нары The Sun со ссылкой на эфир передачи La Republicca Delle Donne.

В нынешнем сезоне Икарди забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах французской Лиги 1. В 6 встречах Лиги чемпионов 26-летний форвард записал в актив 5 голов.