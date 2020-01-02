Трое фанатов арестованы за гомофобные и расистские кричалки на матче «Брайтон» — «Челси»

Полиция арестовала троих болельщиков за гомофобные и расистские кричалки на матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» (1:1), который состоялся вчера, 1 января, на стадионе «Амэкс», сообщает пресс-служба «чаек» на официальном сайте клуба.

Один поклонник «Брайтон энд Хоув Альбион» на расовой почве оскорблял игроков «Челси». Ещё один фанат команды хозяев использовал гомофобные кричалки, направленные на болельщиков лондонского клуба.

Третьим задержанным оказался поклонник «Челси», который выкрикивал гомофобные оскорбления в адрес фанатов «Брайтон энд Хоув Альбион».

Всех троих болельщиков стюарды вывели со стадиона ещё во время матча, после чего их арестовала полиция. Теперь их ждут судебные разбирательства.