Моуринью — о травме Кейна: жду скорее плохих новостей, чем хороших
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о травме нападающего команды Гарри Кейна.
Из-за повреждения Кейн не смог доиграть выездной матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1). 26-летний футболист пропустит гостевую встречу третьего раунда Кубка Англии с «Мидлсбро», которая состоится 5 января.
«Я ещё не знаю новостей. Возможно, что-то станет известно уже сегодня. Но если вы спросите меня, что я чувствую, то я отвечу, что жду скорее плохих новостей, чем хороших.
Дело в том, что чувствовал Кейн и как он покинул поле. Он не думал дважды, ему понадобилось две секунды, чтобы понять всю серьёзность ситуации», — приводит слова португальского специалиста ESPN FC.
«Я был груб с идиотом». Моуринью получил жёлтую карточку за шпионаж
Кажется, впервые в футболе тренер наказан за такое нарушение!
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