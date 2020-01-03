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Моуринью — о травме Кейна: жду скорее плохих новостей, чем хороших

Моуринью — о травме Кейна: жду скорее плохих новостей, чем хороших
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о травме нападающего команды Гарри Кейна.

Из-за повреждения Кейн не смог доиграть выездной матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1). 26-летний футболист пропустит гостевую встречу третьего раунда Кубка Англии с «Мидлсбро», которая состоится 5 января.

«Я ещё не знаю новостей. Возможно, что-то станет известно уже сегодня. Но если вы спросите меня, что я чувствую, то я отвечу, что жду скорее плохих новостей, чем хороших.

Дело в том, что чувствовал Кейн и как он покинул поле. Он не думал дважды, ему понадобилось две секунды, чтобы понять всю серьёзность ситуации», — приводит слова португальского специалиста ESPN FC.

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