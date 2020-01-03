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Пёнтек отказался от предложений «Кристал Пэлас» и «Дженоа»

Пёнтек отказался от предложений «Кристал Пэлас» и «Дженоа»
Футбол / Англия 0

Нападающий Кшиштоф Пёнтек намерен остаться в «Милане» как минимум до конца нынешнего сезона. Поляк уже отказался от предложений «Кристал Пэлас» и «Дженоа», поскольку готов перейти в клуб только такого же уровня, как «Милан», сообщает Calciomercato.com.

Ожидается, что с приходом форварда Златана Ибрагимовича в стан красно-чёрных Пёнтек будет начинать матчи на скамейке запасных. Несмотря на это, 24-летний футболист не спешит переходить в другую команду. Кшиштоф планирует дождаться подходящего предложения.

Пёнтек стал игроком «Милана» в январе 2019 года. Ранее он выступал за «Дженоа», «Краковию», любинский «Заглембе» и «Лехию» из Дзержонюва. Контракт форварда с красно-чёрными рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Кшиштоф забил 4 мяча в 17 матчах итальянской Серии А.

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