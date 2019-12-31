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«Рома» нацелена на трансфер форварда «Милана» Пёнтека

«Рома» нацелена на трансфер форварда «Милана» Пёнтека
Футбол / Испания 0

Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек в ближайшее трансферное окно может стать игроком «Ромы». Об этом в своём «твиттере» сообщает спортивный футболиста Никола Шира.

Пёнтек по-прежнему рассчитывает продолжить выступления в составе «россо-нери», однако в теории мог бы перебраться в столицу Италии, где в нём более заинтересованы.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» может зимой отдать Пёнтека в аренду. Игрока хочет вернуть «Дженоа», в составе которого Кшиштоф выступал до перехода в «Милан».

Пёнтек перешёл в «Милан» зимой прошлого года за € 35 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола (два – с пенальти). Также на его счету девять матчей и пять забитых мячей в составе сборной Польши.

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