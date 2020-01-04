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Йорди Круифф стал главным тренером сборной Эквадора

Йорди Круифф стал главным тренером сборной Эквадора
Футбол / Южная Америка 0

Йорди Круифф, сын легенды голландского футбола Йохана Круиффа, стал главным тренером сборной Эквадора, сообщает Marca. Контракт 45-летнего нидерландского специалиста рассчитан на три года.

Последним местом работы Й. Круиффа был китайский клуб «Чунцин Лифань», который он покинул в середине декабря прошлого года. Круифф работал ассистентом наставника в «Валлетте», занимал пост спортивного директора в кипрском АЕКе, а также возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива.

Дебютным матчем Круиффа на посту главного тренера сборной Эквадора станет встреча с национальной командой Аргентины 26 марта 2020 года. Летом сборная Эквадора примет участие в Кубке Америки. На Кубке Америки — 2019 Эквадор занял последнее место в группе, уступив две встречи и лишь раз сыграв вничью.

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