Защитник «Динамо» Киев — венгерской прессе: похоже, у моего клуба закончились деньги
Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о подготовке украинского клуба ко второму кругу УПЛ.
«Подготовка в «Динамо» начнётся 10 января. В последние дни я проводил тренировки по индивидуальному плану — просто ходил в спортивный зал и занимался. Вернусь в Киев в четверг, но ненадолго — команда едет на сбор в Турцию. Мы годами летали на Мальорку в Испании, но сейчас, похоже, у клуба закончились деньги, поэтому отправимся в Анкару», — цитирует Кадара Nemzeti Sport Online.
29-летний венгр выступает за «Динамо» с февраля 2017 года. Ранее он защищал цвета английских клубов «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд». Летом 2018 года сообщалось, что Тамаш близок к переходу в «Зенит». Позже сам футболист рассказал о переговорах с российским клубом.
Кадар: когда переход в «Зенит» не состоялся, подумал, что это правильное решение
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