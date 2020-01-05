Защитник «Динамо» Киев — венгерской прессе: похоже, у моего клуба закончились деньги

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о подготовке украинского клуба ко второму кругу УПЛ.



«Подготовка в «Динамо» начнётся 10 января. В последние дни я проводил тренировки по индивидуальному плану — просто ходил в спортивный зал и занимался. Вернусь в Киев в четверг, но ненадолго — команда едет на сбор в Турцию. Мы годами летали на Мальорку в Испании, но сейчас, похоже, у клуба закончились деньги, поэтому отправимся в Анкару», — цитирует Кадара Nemzeti Sport Online.



29-летний венгр выступает за «Динамо» с февраля 2017 года. Ранее он защищал цвета английских клубов «Ньюкасл» и «Хаддерсфилд». Летом 2018 года сообщалось, что Тамаш близок к переходу в «Зенит». Позже сам футболист рассказал о переговорах с российским клубом.

Кадар: когда переход в «Зенит» не состоялся, подумал, что это правильное решение