Клопп: великолепная игра и великолепный гол скаузера — что может быть лучше?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход своей команды в 1/16 финала Кубка Англии. Со счётом 1:0 его подопечные оказались сильнее «Эвертона». Единственный гол в матче забил 19-летний воспитанник «красных» Кёртис Джонс.
«Мои парни играли в храбрый футбол. Невероятные индивидуальные выступления как молодых игроков, так и опытных.
Лалана? Что за парень, что за невероятная игра! Джо Гомес? Возможно, именно сегодня впервые в жизни он руководил обороной.
Великолепная игра и великолепный гол скаузера — что может быть лучше? Если кто-то считает, что не может играть в такой команде, то никогда не сыграет так, как это сделали мои парни сегодня.
Единственное, чего я не хотел сегодня, это ничью. Нам пришлось немного рискнуть, но этот риск окупился», — цитирует Клоппа BBC.
- 5 января 2020
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