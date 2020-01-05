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Дембеле, которого связывают с «Ливерпулем», лайкнул своё фото в футболке мерсисайдцев

Дембеле, которого связывают с «Ливерпулем», лайкнул своё фото в футболке мерсисайдцев
Футбол / Англия 0

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле воодушевил многих поклонников «Ливерпуля», которые хотели бы видеть его в составе вице-чемпионов Англии.

Футболист поставил лайк под одной из фотографий, опубликованных в «инстаграме» своего фан-клуба — на ней он представлен в футболке «Ливерпуля».

Забавно, что в пост, на котором также отмечен аккаунт «Ливерпуля», пришли и фанаты британского гранда. При этом далеко не все желают видеть в команде Усмана.

«Переоценённый, подверженный травмам, с наличием проблем вне поля. Нет, спасибо», — написал один из болельщиков.

В текущем сезоне 22-летний Дембеле провёл пять матчей за «Барселону» в чемпионате Испании — на его счету один гол и одно удаление.

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