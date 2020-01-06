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Сон Хын Мин: не хочу больше думать о красных карточках

Сон Хын Мин: не хочу больше думать о красных карточках
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин поделился мнением о красных карточках, полученных в прошлом году в чемпионате Англии.

«Это уже прошло, я не хочу ни говорить, ни думать об этом. Я просто хочу сосредоточиться на том, что ждёт меня в будущем, сейчас это самое главное. Я хочу извлечь урок из того, что было. Три красные карточки – это не то, чего я хочу, и не то, чего я ожидал. Три красные карточки, это было очень больно и неприятно. Я постараюсь вынести что-то полезное из всех этих ситуаций», — приводит слова Сон Хын Мина Sky Sports.

Сон Хын Мин принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. Корейский форвард забил 5 голов и стал автором 8 результативных передач.

Статистика игроков английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.

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