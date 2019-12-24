Самым грубым футболистом АПЛ за 20 лет стал Сон. Моуринью было не смешно

Признайтесь, наблюдая за АПЛ, вы никогда бы не поверили, что главным грубияном Премьер-лиги более чем за два десятка лет окажется не Джои Бартон, не Диего Коста, не даже Рой Кин, а дружелюбный кореец Сон Хын Мин из «Тоттенхэма». Однако со статистикой не поспоришь. Полузащитник «шпор» — первый футболист АПЛ с 1997 года, который получил три прямые красные карточки за календарный год.

Отмашка в игре с «Челси»

Своё последнее на данный момент, рекордное, удаление Сон заработал в игре 18-го тура Премьер-лиги с «Челси». При счёте 2:0 в пользу команды Лэмпарда Рюдигер повалил корейца на газон. Лёжа на спине, разгоряченный хавбек не совладал с нервами и отмахнулся ногой от немца. Как только игрок «Челси» почувствовал слабый тычок в районе корпуса, он сразу же повалился на поле, будто в него с двух ног влетел Эрик Кантона.



Спустя несколько минут после того, как немец наконец закончил кривляться и встал с газона, главный арбитр встречи Энтони Тейлор принял довольно спорное решение. Воспользовавшись помощью своих ассистентов, которые посмотрели видеоповторы эпизода с нескольких ракурсов, он продемонстрировал Сону красную карточку.

Видео доступно на «Чемпионате».



Конечно, вина корейца была очевидна, но для удаления такого нарушения казалось недостаточно – удар точно не был акцентированным, да и вряд ли Рюдигер рисковал получить серьёзное повреждение после такого тычка. Неудивительно, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не упустил своего шанса высмеять немца после игры.

«Удаление Сон Хын Мина? Надеюсь, Антонио Рюдигер восстановится после перелома рёбер, поскольку он их точно сломал, я уверен в этом. Сон не отреагировал бы таким образом, если бы рефери сразу показал жёлтую карточку Рюдигеру. Если судья так не поступает, может возникнуть подобная эмоциональная реакция. Арбитр и VAR должны это проанализировать. Для меня футбол — это футбол, а Премьер-лига — это английский футбол. Считаю, что эта красная карточка была очень странной», — отметил португалец.



Шутки шутками, но из-за красной карточки хавбек «шпор» заработал трёхматчевую дисквалификацию. Если апелляцию на решение Тейлора не примут, то кореец пропустит встречу своей команды в Boxing Day с «Брайтоном» (26 декабря), а также матчи с «Норвичем» (28 декабря) и «Саутгемптоном» (1 января).

Страшный фол против Гомеша

Вторую красную карточку Сона в этом году вы наверняка помните. В концовке встречи 11-го тура с «Эвертоном» кореец в подкате попытался остановить Андре Гомеша и ударил его по ноге. В результате португалец неудачно приземлился и получил чудовищную травму – перелом костей правой лодыжки. Сначала рефери хотел показать Сону жёлтую карточку, но после того как увидел степень тяжести повреждения хавбека «Эвертона», достал из кармана красную.



Когда эмоции после того столкновения утихли и эпизод хорошенько разобрали, стало ясно, что фол корейца не соответствовал последствиям. Футбольная ассоциация Англии приняла апелляцию «Тоттенхэма» на решение арбитра и отменила красную карточку вингеру.

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Толчок в матче с «Борнмутом»

В предпоследней игре сезона-2018/19 Сон заработал, пожалуй, самую справедливую из своих красных карточек в 2019 году. В конце первого тайма матча с «Борнмутом» разгневанный кореец толкнул полузащитника Хефферсона Лерму за то, что тот попытался забрать у него мяч после остановки игры.



После окончания той встречи «Тоттенхэм» также подавал апелляцию на карточку, показанную корейцу. Однако решение рефери оставили без изменения. В результате полузащитника «шпор» дисквалифицировали на три матча. Так что начало нынешнего сезона в АПЛ он пропустил.



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Итог у сомнительного достижения Сона очень простой. Два из трёх удалений корейца оказались довольно спорными, поэтому в какой-то мере игрока «шпор» можно считать жертвой обстоятельств. Однако над самоконтролем вингеру «Тоттенхэма» всё же стоит поработать. Иначе очередных необязательных карточек точно не избежать.