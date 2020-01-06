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Бензема и Бэйл не примут участия в Суперкубке Испании

Бензема и Бэйл не примут участия в Суперкубке Испании
Футбол / Испания 0

Нападающие мадридского «Реала» Карим Бензема и Гарет Бэйл не смогут помочь своей команде в Суперкубке Испании, сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».

Бензема испытывает проблемы с мышцами задней поверхности бедра, а у валлийского форварда обнаружена респираторная инфекция. Сообщается, что оба футболиста не отправились с «Реалом» в Саудовскую Аравия для участия в Суперкубке Испании.

Напомним, в матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Валенсией». Встреча состоится послезавтра, 8 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. В другом полуфинальном матче сыграют «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт 9 января. Финал турнира состоится 12 января.

Черышев — в заявке «Валенсии» на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом»
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