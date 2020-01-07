Источник: Гётце покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце покинет клуб по окончании нынешнего сезона, утверждает Sport Bild.
Летом этого года у 27-летнего футболиста истекает контракт со «шмелями», и стороны не сумели договориться о его продлении. Марио не согласился на понижение зарплаты, а также выразил желание получать регулярную игровую практику.
Ранее сообщалось, что в услугах Гётце заинтересованы «Интер», «Эвертон» и «Герта».
Марио является воспитанником «Боруссии», за которую выступал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию» за € 37 млн. Летом 2016 года хавбек вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн.
В нынешнем сезоне Гётце принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги (5 – в основе), отметившись 3 голами (1 – с пенальти).
- 7 января 2020
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