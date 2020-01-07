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«Интер» договорился о переходе защитника «Пармы» Дармиана летом

«Интер» договорился о переходе защитника «Пармы» Дармиана летом
Футбол / Италия 0

Защитник «Пармы» Маттео Дармиан согласился перейти в миланский «Интер» в летнее трансферное окно, утверждает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, футболист пообещал перейти в «Интер» ближайшим летом. Миланский клуб хотел бы приобрести игрока в январе, но в «Парме» считают его важным элементом основного состава и не хотят расставаться в середине сезона.

Дармиан перешёл в «Парму» летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 14 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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