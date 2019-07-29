«Барселона» рассматривает кандидатуру Дармиана

«Барселона» проявляет интерес к итальянскому защитнику «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиану, утверждает ESPN.
По данным источника, каталонский клуб рассматривает кандидатуру итальянца в качестве недорогой альтернативы основным вариантам: Хуниору Фирпо («Бетис»), Филиппу Максу («Аугсбург») и Давиду Алабе («Бавария»).
В настоящий момент приоритетом для каталонцев является Фирпо. На его приобретении настаивает главный тренер Эрнесто Вальверде. Впрочем, «Барселоне» пока не удаётся договориться с «Бетисом» по сумме трансфера.
29-летний Дармиан выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В минувшем сезоне итальянец принял участие в шести матчах английского национального чемпионата (пять — в основном составе). Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2020 года.
- 29 июля 2019
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