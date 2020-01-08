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Президент «Ференцвароша»: договорились с Ребровым, что на поле всегда будет пять венгров

Президент «Ференцвароша»: договорились с Ребровым, что на поле всегда будет пять венгров
Футбол / Прочие турниры 0

Президент будапештского «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, что он хотел бы видеть в команде как можно больше венгерских игроков.

«Мы предпринимали попытку приобрести венгерского игрока старше 30 лет, но его клуб попросил больше, чем за 24-летнего Токмака Нгуена, которого мы привезли из Норвегии. Мы договорились с главным тренером Сергеем Ребровым, что на поле всегда должно быть пять венгров. Но вы можете видеть, что мы ограничены в выборе», — приводит слова Кубатова Blikk.

45-летний Ребров тренирует «Ференцварош» с 2018 года. В минувшем сезоне будапештский клуб под руководством украинского специалиста стал чемпионом Венгрии. В нынешнем сезоне «Ференцварош», набрав 36 очков, лидирует в национальном чемпионате.

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