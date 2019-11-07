С. Ребров: ездил на стажировки к Клоппу и Гвардиоле. Мне нравится играть с мячом

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о принципах своей тренерской философии и о том, на кого ориентируется из европейских тренеров.
«Не могу сказать, что проповедую философию какого-то тренера, который мне нравится. Мне нравится играть с мячом, контролировать его. Но, конечно, я стараюсь привить команде принципы баланса, так как современный футбол требует от тебя контроля мяча и очень быстрого перехода от обороны к атаке и обратно.
Конечно, я работал со многими тренерами из разных стран, разных направлений, ездил на стажировки к Юргену Клоппу, Хосепу Гвардиоле. Смотрел много тренировок, видел много тренеров и почерпнул от каждого из них. Тренер должен быть разносторонним. Он не может быть только тактиком, только стратегом, только мотиватором. В тренере должны сочетаться все эти компоненты. Тогда у тебя есть какие-то шансы на успех», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.
- 7 ноября 2019
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