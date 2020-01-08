Ковачевич: увидел, что кто-то идёт на меня с пистолетом, и инстинктивно упал на землю
Бывший нападающий «Ювентуса» Дарко Ковачевич рассказал о нападении.
«Я увидел, как кто-то вышел из машины с пистолетом и направился ко мне. В этот момент я инстинктивно бросился вправо и упал на землю. Он выстрелил в меня, а затем запрыгнул в машину и уехал», — приводит слова Ковачевича AS.
Ранее стало известно, что Ковачевич подвергся нападению в пригороде Афин. Серб был доставлен в больницу с повреждением колена. Сообщается, что повреждение было получено Ковачевичем в результате падения. Бывший форвард «Ювентуса» утверждает, что до нападения в его адрес не поступало никаких угроз.
46-летний Ковачевич в бытность футболистом также выступал за «Пролетер», «Црвену Звезду», «Шеффилд Уэнсдей», «Реал Сосьедад», «Лацио» и «Олимпиакос».
На экс-форварда «Ювентуса» Ковачевича напали с оружием в Греции
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