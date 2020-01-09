«Барселона» ведёт переговоры по полузащитнику «Палмейраса»
Полузащитник «Палмейраса» Матеус Фернандес может продолжить карьеру в европейском топ-клубе, сообщает Mundo Deportivo.
По словам издания, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована «Барселона», которая в настоящее время ведёт с бразильским клубом переговоры о его переходе. Сумма потенциальной сделки оценивается в € 6 млн.
Сложностью в переговорах является тот факт, что частью прав на Фернандеса обладает его бывший клуб – «Ботафого». Чтобы переход состоялся, он должен дать своё согласие.
В завершишемся розыгрыше бразильской Серии А Фернандес принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 2 жёлтые карточки. «Палмейрас» по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице первенства.
«Барселона» готова продать Юмтити в январе. Игроком интересуются «Арсенал» и «МЮ»
Читайте также
- 9 января 2020
-
14:30
-
13:59
-
13:58
-
13:33
-
13:26
-
13:23
-
13:03
-
12:51
-
12:43
-
12:18
-
12:18
-
11:58
-
11:57
-
11:29
-
11:27
-
11:04
-
11:03
-
10:36
-
10:36
-
10:28
-
10:20
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:31
-
09:26
-
08:05
-
04:26
-
03:58
-
03:44
-
03:31
-
03:19
-
02:44
-
02:27
-
02:10
Партнерский контент