«Барселона» ведёт переговоры по полузащитнику «Палмейраса»

Полузащитник «Палмейраса» Матеус Фернандес может продолжить карьеру в европейском топ-клубе, сообщает Mundo Deportivo.



По словам издания, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована «Барселона», которая в настоящее время ведёт с бразильским клубом переговоры о его переходе. Сумма потенциальной сделки оценивается в € 6 млн.



Сложностью в переговорах является тот факт, что частью прав на Фернандеса обладает его бывший клуб – «Ботафого». Чтобы переход состоялся, он должен дать своё согласие.



В завершишемся розыгрыше бразильской Серии А Фернандес принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 2 жёлтые карточки. «Палмейрас» по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице первенства.



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