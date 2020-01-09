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Агент Шкурина рассказал о переходах игрока в ЦСКА и брестское «Динамо» в один день

Агент Шкурина рассказал о переходах игрока в ЦСКА и брестское «Динамо» в один день
Футбол / РПЛ 0

Валерий Исаев, агент белорусского форварда Ильи Шкурина, прокомментировал трансфер игрока в московский ЦСКА. Напомним, ранее сегодня, 9 января, было объявлено, что Шкурина у «Энергетика-БГУ» приобрело брестское «Динамо».

«ЦСКА вышел на нас только в январе. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, «Динамо» из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в «Динамо», а не в том, в котором играли прошлый сезон. Но при этом с «Динамо» у нас была договорённость, причём давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет. В условный чемпионат Саудовской Аравии или Китая мы бы не поехали.

Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. И как только в Беларуси открыли трансферное окно, о переходе было объявлено официально. На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА», — приводит слова агента Sport24.

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