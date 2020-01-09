В «Яндекс.Такси» наказали водителя, который выгнал из машины жену Погребняка

В «Яндекс.Такси» прекратили сотрудничество с водителем, который выгнал из автомобиля Марию Погребняк, жену нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка.
«Водитель вёл себя недопустимым образом, тем самым грубо нарушив все мыслимые правила. Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе «Яндекс.Такси».
Напомним, что супруга футболиста ехала на встречу в такси, однако по окончании поездки выразила недовольство, поскольку была уверена, что водитель привёз её не туда, куда ей было нужно. В итоге между ними разгорелся конфликт, в результате которого мужчина выгнал Марию из автомобиля и оставил её вещи на земле.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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