Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Погребняк: в Германии на жену наехал велосипедист, положил его нокаутом

Погребняк: в Германии на жену наехал велосипедист,
Погребняк: в Германии на жену наехал велосипедист, положил его нокаутом
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Урала» Павел Погребняк рассказал о времени, которое он провёл в Германии. В Бундеслиге Погребняк выступал за «Штутгарт».

«Немецкий язык – это один из самых сложных языков, который мне пришлось изучить. Я его выучил достаточно хорошо, но, естественно, сейчас уже всё забыл, могу сказать обычные фразы.

Была история, после которой попал в полицию. Однажды гулял с женой по парку. Жена была беременна. Неожиданно на неё с высокой скоростью наехал велосипедист. По-моему, он сделал это даже специально. Что в такой ситуации может сделать русский человек? Я положил его нокаутом. Приехала полиция, начала фотографировать мои кулаки. Я только приехал в Германию. Мне кажется, руководство клуба с ума сошло, подумало: «Кого мы взяли?» В итоге велосипедист захотел € 200 тысяч за моральный ущерб. Но адвокат сработал отлично, я лишь перечислил € 2000 в детский дом. Хорошо, что вокруг было много свидетелей, которые видели, как человек на бешеной скорости врезался в мою жену.

Общественность была на моей стороне, но надо понимать, что в Германии нельзя драться, нельзя руки распускать даже в таких случаях. За это очень жестоко наказывают», — цитирует Погребняка пресс-служба «Урала».

Погребняк: выход в финал Кубка России «Уралу» уже неинтересен, хотим выиграть
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019