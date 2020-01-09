Гол Дж. Ларссона принёс Швеции победу в матче с Молдавией

Сборная Швеции в товарищеском матче обыграла национальную команду Молдавии со счётом 1:0. Встреча состоялась в катарской Дохе на стадионе «Хамад бин Халифа». Обслуживал матч катарский арбитр Сауд Аль-Адба.

Единственный гол был забит на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон, ему ассистировал Йеспер Карлссон.

Джордан Ларссон перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «Норрчёпинга». Сумма трансфера составила 4 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард в 15 матчах Российской Премьер-Лиги (11 — в основном составе) стал автором четырёх забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2023 года.