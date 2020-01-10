«Аталанта» арендует защитника «Милана» Кальдару с правом выкупа за € 15 млн

25-летний центральный защитник «Милана» Маттиа Кальдара перейдёт на правах аренды в «Аталанту», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в «Твиттере».

Срок арендного соглашения составит 18 месяцев. Аренда будет полностью бесплатной. Опция выкупа в июне 2021 года составляет € 15 млн. Сегодня, 10 января, игрок пройдёт медосмотр в клинике в Бергамо, после чего о сделке будет объявлено официально.

Кальдара стал игроком «Милана» в 2018 году, спустя всего две недели с момента перехода в «Ювентус» за € 19 млн. Трансфер состоялся в результате прямого обмена на Леонардо Бонуччи, выразившего желание вернуться обратно в Турин. Оба футболиста на тот момент были оценены клубами в € 35 млн.

В период с 2018 по 2019 год Кальдара в составе россонери из-за травм пропустил 328 дней (44 матча). В этом сезоне он ни разу не появлялся на поле в официальных матчах. Всего в «Милане» он отыграл 2 матча.