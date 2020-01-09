«Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Интера»

«Милан» начал переговоры о приобретении полузащитника сборной Италии и «Интера» Маттео Политано, сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, красно-чёрные уже провели переговоры с агентами игрока, в ходе которых стало известно, что «Интер» рассматривает вариант только с продажей игрока. В ближайшие дни «Милан» готов представить «Интеру» официальное предложение по 26-летнему итальянцу.

Политано не является ключевым игроком команды, в этом сезоне он провёл 14 матчей во всех турнирах, в 12 из которых вышел на замену. На его счету ни одного результативного действия. По версии Transfermarkt.de трансферная стоимость полузащитника составляет € 28 млн.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов был обменять Политано в «Наполи» на 33-летнего испанского нападающего Фернандо Лльоренте.