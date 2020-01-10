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«Челси» и «Интер» могут подписать Мертенса

«Челси» и «Интер» могут подписать Мертенса
Футбол 0

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, миланский «Интер» и «Челси» рассматривают возможность приобретения бельгийского форварда, когда тот станет свободным агентом текущим летом. Ранее появилась информация, что Мертенс отказался продлевать контракт с «Наполи», так как клуб был не готов предложить игроку условия, которые требовал 32-летний футболист. Стороны также не смогли договориться о подписном бонусе.

Текущее соглашение форварда сборной Бельгии с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2020 года. В этом сезоне Дрис Мертенс забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за «Наполи» во всех турнирах на клубном уровне.

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