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Сарри попросил «Ювентус» купить Мертенса

Сарри попросил «Ювентус» купить Мертенса
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри хочет видеть в своей команде бельгийского нападающего неаполитанского «Наполи» Дриса Мертенса, утверждает Calciomercato.

По данным источника, Сарри попросил руководство туринского клуба приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Бельгиец может обойтись туринцам в € 10 млн. Данная сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных, и она активируется, если до завершения срока соглашения остаётся менее года.

Сарри знаком с игровыми качествами бельгийца, так как ранее работал с ним в «Наполи».

В этом сезоне 32-летний футболист провёл на клубном уровне 22 матча, забил 9 мячей и четырежды ассистировал партнёрам. На его счету также два забитых мяча и две результативные передачи в 13 матчах за сборную Бельгии.

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