Гол Стротмана принёс «Марселю» победу в матче Лиги 1 с «Ренном»

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Ренн» принимал «Марсель». Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Марселя» Кевин Стротман, отправивший мяч в ворота соперника на 84-й минуте.

«Марсель» прервал победную серию «Ренна» в чемпионате Франции, которая состояла из пяти матчей. Команда Андре Виллаш-Боаша не проигрывает в Лиге 1 уже в течение девяти встреч подряд. В предыдущих турах бело-голубые одержали семь побед и один раз сыграли вничью.

«Марсель», набрав 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице французского первенства, «Ренн» (33) — третье.

15 января «Ренн» проведёт перенесённый матч 12-го тура Лиги 1 с «Нимом». Встреча состоится в Ниме на стадионе «Стад де Костьерес», начало — в 21:00 мск.