Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Transfermarkt снизил стоимость Месси в третий раз подряд

Transfermarkt снизил стоимость Месси в третий раз подряд
Футбол / Англия 0

Портал Transfermarkt в третий раз подряд снизил рыночную трансферную стоимость форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В списке самых дорогих футболистов мира 32-летний аргентинец опустился на 8-е место. Его рыночная трансферная стоимость на сегодняшний день оценивается в € 140 млн. Больше капитана «Барсы» стоят только Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» (€ 200 млн), Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» (€ 160 млн), Неймар из «Пари Сен-Жермен» (€ 160 млн), Садио Мане и Мохамед Салах из «Ливерпуля», Гарри Кейн из «Тоттенхэм Хотспур» и Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити» (все — по € 150 млн).

В текущем сезоне Месси сыграл в составе «Барселоны» 20 матчей, забил 16 мячей и сделал 9 результативных передач.

Месси: верю в Вальверде. Мы должны стать ещё более сплочёнными
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020