Transfermarkt снизил стоимость Месси в третий раз подряд

Портал Transfermarkt в третий раз подряд снизил рыночную трансферную стоимость форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

В списке самых дорогих футболистов мира 32-летний аргентинец опустился на 8-е место. Его рыночная трансферная стоимость на сегодняшний день оценивается в € 140 млн. Больше капитана «Барсы» стоят только Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» (€ 200 млн), Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» (€ 160 млн), Неймар из «Пари Сен-Жермен» (€ 160 млн), Садио Мане и Мохамед Салах из «Ливерпуля», Гарри Кейн из «Тоттенхэм Хотспур» и Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити» (все — по € 150 млн).

В текущем сезоне Месси сыграл в составе «Барселоны» 20 матчей, забил 16 мячей и сделал 9 результативных передач.