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Месси: верю в Вальверде. Мы должны стать ещё более сплочёнными

Месси: верю в Вальверде. Мы должны стать ещё более сплочёнными
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о главном тренере команды Эрнесто Вальверде после поражения в матче Суперкубка Испании от мадридского «Атлетико» (2:3).

«Верю ли я в Вальверде? Да. Это нормально, что в случае поражения или недостижения целей люди говорят о таких вещах, как увольнение тренера. Но сейчас нам нужно стать ещё более едиными и сплочёнными, чем когда-либо», – приводит слова Месси El Chiringuito TV.

Лионель Месси принял участие в 14 матчах чемпионата в этом сезоне. Аргентинец забил 13 голов и стал автором 6 результативных передач.

В финале Суперкубка Испании встретятся две мадридские команды — «Реал» и «Атлетико». Матч состоится в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» 12 января, начало — в 21:00 мск.

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