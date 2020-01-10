Месси: верю в Вальверде. Мы должны стать ещё более сплочёнными
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о главном тренере команды Эрнесто Вальверде после поражения в матче Суперкубка Испании от мадридского «Атлетико» (2:3).
«Верю ли я в Вальверде? Да. Это нормально, что в случае поражения или недостижения целей люди говорят о таких вещах, как увольнение тренера. Но сейчас нам нужно стать ещё более едиными и сплочёнными, чем когда-либо», – приводит слова Месси El Chiringuito TV.
Лионель Месси принял участие в 14 матчах чемпионата в этом сезоне. Аргентинец забил 13 голов и стал автором 6 результативных передач.
В финале Суперкубка Испании встретятся две мадридские команды — «Реал» и «Атлетико». Матч состоится в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» 12 января, начало — в 21:00 мск.
Месси – о вылете из Суперкубка Испании: болезненное поражение, мы допустили детские ошибки
Читайте также
- 10 января 2020
-
13:17
-
13:01
-
12:57
-
12:42
-
12:31
-
12:16
-
11:54
-
11:51
-
11:24
-
11:22
-
11:15
-
10:51
-
10:31
-
10:31
-
10:03
-
10:02
-
09:38
-
09:38
-
09:14
-
08:23
-
05:14
-
04:24
-
03:14
-
02:47
-
02:37
-
02:14
-
01:50
-
01:24
-
00:58
-
00:55
-
00:32
-
00:23
- 9 января 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:35
Партнерский контент