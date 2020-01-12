«Зенит» отказал «Сампдории» в досрочном возвращении Ригони из аренды

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони и вторую часть текущего сезона проведёт в аренде в «Сампдории», сообщает ITASportPress со ссылкой на Il Secolo XIX.

Согласно информации источника, главный тренер генуэзского клуба Клаудио Раньери остался недоволен выступлениями 26-летнего футболиста. «Сампдория» была готова вернуть аргентинца спустя шесть месяцев после заключения арендного соглашения с сине-бело-голубыми, однако «Зенит» не намерен возвращать игрока досрочно.

В текущем сезоне Ригони принял участие в 9 матчах за «Сампдорию», на его счету 1 результативная передача. Аренда вингера рассчитана до лета текущего года и предусматривает обязательство выкупа контракта игрока итальянским клубом. В «Зенит» аргентинец перешёл из «Индепендьенте» летом 2017 года. Его трансфер стоил петербургскому клубу € 9 млн.