Агуэро — о рекорде в АПЛ: счастлив стоять в одном ряду с Анри, Лэмпардом и Ширером

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал тот факт, что стал лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги среди легионеров.

«Очень рад победе и действительно счастлив, что смог добиться такого достижения и стоять в одном ряду с такими легендами, как Тьерри Анри, Фрэнк Лэмпард и Алан Ширер. Хочу поблагодарить всех тех, кто помог сделать это возможным. Спасибо моим одноклубникам, всему клубу, фанатам, Премьер-лиге, моей семье и всем тем, кто помогает мне становиться лучше каждый день. Отдельно хочу посвятить этот рекорд своему сыну Бенджамину», — написал Агуэро в своём «твиттере».

В общем списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги Агуэро занимает четвёртое место, уступая Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208) и Алану Ширеру (260).



Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 16 матчей в чемпионате Англии и забил 13 голов.