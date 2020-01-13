Агуэро — о рекорде в АПЛ: счастлив стоять в одном ряду с Анри, Лэмпардом и Ширером

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал тот факт, что стал лучшим бомбардиром в истории английской Премьер-лиги среди легионеров.
«Очень рад победе и действительно счастлив, что смог добиться такого достижения и стоять в одном ряду с такими легендами, как Тьерри Анри, Фрэнк Лэмпард и Алан Ширер. Хочу поблагодарить всех тех, кто помог сделать это возможным. Спасибо моим одноклубникам, всему клубу, фанатам, Премьер-лиге, моей семье и всем тем, кто помогает мне становиться лучше каждый день. Отдельно хочу посвятить этот рекорд своему сыну Бенджамину», — написал Агуэро в своём «твиттере».
В общем списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги Агуэро занимает четвёртое место, уступая Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208) и Алану Ширеру (260).
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 16 матчей в чемпионате Англии и забил 13 голов.
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